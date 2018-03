Auf einmal war sie da! In der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel standen bisher eher Streithühner, Paradiesvögelchen und Meckertanten im Mittelpunkt. Eine, die in der Masse unterzugehen schien, war Christina Peno (21) – bis zur vergangenen Folge! Die hübsche Brünette ergatterte den begehrten Job für eine Fotokampagne in der Zeitschrift "ELLE" und mauserte sich damit mit einem Schlag zur heiß gehandelten Favoritin. In einem Interview gab Christina jetzt Details von sich bekannt, die man durch ihre fehlende Sendungszeit wohl nicht erfahren konnte!

Mit Bild plauderte die 21-Jährige nun ein wenig über ihr Privatleben. Bevor Christina nämlich unter die Models ging, führte sie jetzt schon ein recht abwechslungsreiches Berufsleben: "Ich bin ausgelernte Kauffrau im Einzelhandel und habe in einem Kreditunternehmen gearbeitet. Danach war ich als Telefonassistentin eingestellt." Doch dennoch ist Christina keinesfalls die unentdeckte, unscheinbare Schöne: "Ich habe schon an zwei Miss-Wahlen teilgenommen und war ziemlich erfolgreich! Bei der Bundeslandswahl habe ich den dritten Platz belegen können. Bei der deutschen Vorauswahl zur 'Miss Universe‘ habe ich es in die Top Ten geschafft", verriet sie der Zeitung weiter.

Falls es mit dem Topmodel-Titel nicht klappen sollte, hat Christina auch schon einen Plan B: Sie könne sich auch eine Karriere als TV-Moderatorin vorstellen. Trotz dieses Gesamtpakets und ihres Megaerscheinungsbildes hat die neue GNTM-Hoffnung übrigens noch immer nicht ihren Traumprinzen gefunden – und hat im Moment auch gar keinen Bedarf: "I am single and happy! Ich konzentriere mich nur auf meine Karriere – ich möchte Erfolg haben! Wer mein Mr. Right wird, steht in den Sternen."

Instagram / christina.topmodel.2018 Christina Peno in Kalifornien

Instagram / christina.topmodel.2018 Christina Peno, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / christinapeno Christina Peno, GNTM-Kandidatin 2018

