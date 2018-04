Ihr Bauch wächst und wächst! Seitdem Anna Maria Damm (21) und ihr Freund Julian bekannt gegeben haben, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, versorgt der Social-Media-Star seine Follower regelmäßig mit Schwangerschafts-Updates und setzt ihre Kugel dabei immer gekonnt in Szene. Zurzeit entspannt die werdende Mama im sonnigen Dubai und feiert gemeinsam mit Freundinnen den Beginn der 30. Woche!

Umringt von ihren drei Begleiterinnen posiert Anna im Bikini unter einer Palme am Strand. Alle Blicke sind auf ihren prallen Bauch gerichtet. Eine der jungen Frauen hält eine Tafel mit dem Schriftzug "Celebrating Week 30 Today". Zu dem süßen Gruppenfoto schreibt die YouTuberin: "OMG, ich kann es nicht glauben – nur noch zehn Wochen bis unsere Kleine da ist. Tausend Dank an meine Girls für die tolle Unterstützung bisher. Sie hat jetzt schon die besten Tanten auf Erden!" Die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft scheint die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin in vollen Zügen zu genießen.

Annas Bauch hat vor allem in den letzten Wochen deutlich an Umfang gewonnen. Und ihr Töchterchen hält sie auch im Mutterleib schon ordentlich auf Trab.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm in Dubai

Anzeige

Instagram/juliangutjahr Anna Maria Damm und Julian Gutjahr

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, YouTuberin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de