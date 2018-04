Eine Nummer zu heftig! Als erfolgreicher Anwalt Jo Gerner steht Wolfgang Bahro (57) seit über 25 Jahren bei GZSZ vor der Kamera. Dabei hat sein Charakter schon sehr viele Intrigen geplant und durchgeführt. Wie der Schauspieler Promiflash während seines Besuchs in der "Hans Blomberg Show" bei RTL-Radio verrät, war die Entführung seiner Tochter Johanna (Charlott Reschke) jedoch die Gemeinste: "Dass er der Mutter dieser Tochter, also Katrin, weisgemacht hat, dass die Tochter entführt und auch noch getötet wurde. Also das ging mir ein bisschen zu weit."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de