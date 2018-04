Zu Hause mag seine Frau die Hosen an haben, am Strand zieht Elsa Pataky (41) dagegen knapp bekleidet alle Blicke auf sich – vor allem die von Chris Hemsworth (34)! Erst kürzlich verriet der Thor-Darsteller: Seine Gattin entbindet ihn keinesfalls von den Haushaltspflichten, Hollywood-Status hin oder her – immerhin ist sie selbst Schauspielerin. Ob dieses Teamwork das achtjährige Eheglück der beiden so frisch hält? Das Paar wurde nun heiß und heftig turtelnd am Strand abgelichtet!

Zu einem entspannten Osterwochenende gehört für die beiden auch ein Ausflug an den Strand. Fotografen knipsten die dreifachen Eltern am Montag in Byron Bay beim Herumklettern auf den Felsen am Meer, wobei die Turteltauben die Hände und Lippen nicht voneinander lassen konnten. Chris schien die knackige Kehrseite seiner Liebsten gar nicht mehr loslassen zu wollen! Die Pics zeigen das Paar aber nicht nur in heißer Flirtlaune: Der 34-Jährige und seine sieben Jahre ältere Frau gingen mit einer liebevollen Umarmung auch ganz süß auf Kuschelkurs.

Dabei waren die Spanierin und der Australier – abgesehen von den Paparazzi – gar nicht alleine am Strand. Chris und Elsa verbringen die Feiertage aktuell mit seinem Kumpel Matt Damon (47), seiner Frau Luciana Barroso und ihren Kindern.

WENN Elsa Pataky und Chris Hemsworth bei den Golden Globe Awards

Chris Hemsworth und Elsa Pataky

Matt Damon und Chris Hemsworth in Byron Bay (Australien)

