Nachwuchs bei Jessica Paszka (27)? Schenkt man einem Schnappschuss auf Social Media glauben, ist die ehemalige Bachelorette in besonderen Umständen. Sie postete kommentarlos einen positiven Schwangerschaftstest – doch wie kann das sein? Offiziell ist sie Single und von einem Kindsvater fehlt weit und breit jede Spur. Die Fans rätselten prompt drauf los – was hat es mit diesem mysteriösen Pic auf sich?

Aufmerksamen Followern war sofort klar: Bei besagtem Bild in Jessis Instagram-Story handelt es sich um einen Joke: "Du Witzige! April, April, deine Story, haha." Und tatsächlich hat sich die 27-Jährige nur einen kleinen Scherz erlaubt, wie sie kurze Zeit später selbst aufklärte: "Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Ich bin natürlich nicht schwanger. Von wem auch?" Pünktlich zum 1. April wollte die Essenerin ihre Fans also nur ein wenig an der Nase herumführen.

Auch wenn momentan kein Nachwuchs unterwegs ist, ein neues Familienmitglied gibt es im Hause Paszka allerdings schon: Jessi ist seit einigen Tagen stolze Hunde-Mama und hat mit Welpe Harper gerade wahrscheinlich eh schon beide Hände voll zu tun.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, deutsches Reality-Sternchen

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, TV-Star

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Harper, Hund von Jessica Paszka

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de