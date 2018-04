Zwei Streithähne, die auch im Netz die Finger nicht stillhalten können! Im Leben von Kailyn Lowry (26) ist nicht zuletzt dank ihrer kleinen Söhne immer etwas los: Der Teen Mom-Star hat drei Kids von drei verschiedenen Männern – mit keinem der Kindsväter ist sie heute noch zusammen. Stattdessen bringt einer ihrer Verflossenen Kailyn mächtig auf die Palme: Der Papa ihres jüngsten Sprosses kümmert sich offenbar nicht genug um den Kleinen und soll sogar noch mehr Nachwuchs haben!

Kailyn und ihr Ex Chris Lopez scheinen Meister der unterschwellig aggressiven Twitter-Andeutungen zu sein. Ein Netz-Beef der einstigen Lover deutete laut The Hollywood Gossip nun an, dass er nicht nur der Vater des kleinen Lux Russell ist, sondern noch mehr Kinder hat. "Ich wusste, da war mehr als nur eins", soll Kailyn getwittert und auf Fan-Spekulationen dann mit "Kids, lol" geantwortet haben. Der neue Gipfel in der streiterfüllten Beziehung der 26-Jährigen zu Chris, in der von Liebe schon lange keine Rede mehr sein kann – immerhin betrog er Kailyn sogar während ihrer Schwangerschaft.

Die junge Mom sehe ihren Ex inzwischen als "Instagram-Vater", der sein Kind nur als Requisite für Social Media benutzt. Schließlich soll Chris wenig Zeit mit Lux verbringen, die dann dafür umso eifriger fürs Netz festhalten. Kailyns Eltern-Zusammenarbeit mit Ex-Ehemann Javi Marroquin läuft da offenbar besser – privat enttäuschte er die Reality-Darstellerin dafür umso mehr, als er mit einer anderen Ex wieder zusammenkam, als er und Kailyn gerade auf Versöhnungskurs gewesen seien.

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihrem 3. Sohn Lux Russel am Times Square

Anzeige

Instagram / kaillowry "Teen Mom"-Kailyn Lowry mit ihren Söhnen

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry und ihr Ehemann Javi Marroquin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de