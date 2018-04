Viele Fans hofften bei dieser überraschenden Nachricht auf einen verspäteten Aprilscherz: Channing Tatum (37) und seine Noch-Ehefrau Jenna (37) gehen ab sofort getrennte Wege. Dass dieses Traumpaar sich einmal trennen würde, hätte wohl kaum jemand erwartet. Nicht einmal auf ihren Social-Media-Profilen deutete sich die Krise zuvor an: Zuletzt postete Channing noch ein lustiges Foto von sich und Jenna aus glücklicheren Zeiten.

Am 19. März hatte der Schauspieler auf Instagram einen Schnappschuss geteilt, der ihn und seine Gattin mit abstrus verzierten Gesichtern zeigt – ihre gemeinsame Tochter Everly (4) hatte die beiden geschminkt. "Das ist das Ergebnis, wenn sich eine kleine tyrannische Feenkünstlerin an dir auslässt und dein Gesicht 'verschönert'", hatte Channing scherzhaft zu dem Foto geschrieben. Auch wenn der Filmproduzent und die Tänzerin da schon kurz vor ihrer Trennung standen: Als eingespieltes Elternduo funktionieren Channing und Jenna noch bestens.

Dass die Hollywood-Stars nun nicht mehr Seite an Seite durchs Leben gehen, schockiert ihre Follower zutiefst. Das zeigen auch die neuen Kommentare unter dem Make-up-Bild: "Ich weiß einfach nicht, wie sie so einen Beitrag posten können und ein paar Tage später sind sie dann getrennt? Ich verstehe es einfach nicht." Während auf Channings Insta-Account bis vor Kurzem noch heile Welt vorherrschte, muss man bei Jenna bis zum letzten Liebes-Pic ein wenig weiter scrollen: Sie veröffentlichte an Halloween ein Foto von sich und ihrem Noch-Gatten im Pärchenkostüm.

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Jenna Dewan Tatum

Kevin Winter / Getty Images Schauspieler Channing Tatum und Jenna Dewan Tatum

Instagram / jennadewan Jenna Dewan Tatum und Channing Tatum an Halloween 2017

