Dabei will sie sich doch nur in Form halten! In wenigen Tagen erobert Beyoncé (36) die Coachella-Stage zurück: Nachdem sie 2017 wegen ihrer Schwangerschaft die Auftritte abgesagt hatte, wird sie nun am 14. und 21. April die wohl berühmteste Festivalbühne der Welt rocken. Ein Mega-Event, das die Diva natürlich nur in Top-Shape antreten will – doch ihre vegane Diät bereitet Ehemann Jay-Z (48) ganz schönes Magengrummeln!

Sechs professionell zubereitete Mahlzeiten am Tag, gesunde Smoothies und Snacks sollen Queen Bey in Höchstform bringen. Obwohl Jay nicht zum Coachella-Line-Up gehört, verdonnerte seine Liebste ihn ebenfalls zur komplett pflanzlichen Ernährung, wie ein Insider dem Heat Magazine steckte. Möglicherweise, weil die beiden im Sommer gemeinsam auf Tour gehen? In jedem Fall sorgt Beyoncés Hunger auf gesunde Kost für mächtig Stunk. "Wenn Jay irgendetwas bestellt, dass sie nicht billigt, storniert sie die Bestellung und ordert einen Salat für ihn", verriet die Quelle.

Auch in den heimischen vier Wänden hat die Sängerin die Kontrolle über den Speiseplan übernommen. "Jay liebt Wein am Abend, Käse und Pasta mit Venusmuscheln, aber sie verdreht die Augen, wenn er ihr auch nur ansatzweise vorschlägt, mal eine Auszeit von der Diät zu nehmen", sagte der Insider. Zum Futter-Frust gesellt sich außerdem noch Beyoncés strikter Sportplan: Zu viel Training beschert der Dreifach-Mom angeblich jede Menge Frust! Keine leichte Zeit für die berühmte Familie – auf wessen Seite steht ihr? Stimmt ab!

Justin Sullivan/Getty Images Beyonce beim "Get Out The Vote" für Hillary Clinton

Anzeige

Andrew H. Walker /Getty Jay-Z bei der Benefiz Gala des Metropolitan Museum

Anzeige

247PAPS.TV / Splash News Beyoncé und Jay-Z, Musikerpaar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de