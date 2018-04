Für lustige Bilder ist die TV-Blondine Daniela Katzenberger (31) mittlerweile in der deutschen Medienwelt bekannt. Dabei nimmt die Schönheit sich selbst gerne aufs Korn, verschont aber auch ihre Liebsten nicht. Das kriegte jetzt ihr Ehemann Lucas Cordalis (50) zu spüren, da der Katze beim entspannten Fernsehabend eine verblüffende Ähnlichkeit mit einem Schauspieler auffiel. Deswegen postete sie ein witziges Vergleichsbild von Mel Gibson (62) in Braveheart und Lucas mit superlangen Haaren.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie den lustigen Schnappschuss. "Ich glaube, jetzt liebe ich den Film noch mehr", schrieb die Influencerin in die Bildunterschrift. Ihr Schatz hat auf dem uralten Pic eine lange Wallemähne, die er in seinen Mittzwanzigern trug. Aber wer glaubt, ihre Community würde sich über das Foto ihres Lieblings nur lustig machen, irrt gewaltig. "Er sieht richtig gut aus" oder "stand ihm sehr gut", lauten zwei der begeisterten Kommentare über seinen ungewohnten Look.

Momentan genießt die Familie Katzenberger nicht nur gemütliche Abende auf der Couch, sondern geht auch den typischen Ostertraditionen während der Feiertage auf Mallorca nach. Dazu gehört natürlich auch das bunte Bemalen von Eiern mit Töchterchen Sophia (2).

Hannes Magerstaedt/Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas und Sophia Cordalis

Anzeige

Facebook / https://www.facebook.com/katzenberger.daniela/ Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia und Ehemann Lucas Cordalis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de