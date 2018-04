Nachbarschaft mit der Ex! Kultauswanderer Jens Büchner (48) zog es bereits 2010 nach Mallorca. Dort hatte er mit seiner damaligen Freundin Jenny Matthias eine Boutique betrieben. Nach ein paar mehr als turbulenten Jahren auf der Balearen-Insel sieht sein Leben heute ganz anders aus. Der mittlerweile fünffache Vater ist vor allem als Ballerman-Sänger megaerfolgreich. Jetzt besitzt der Goodbye Deutschland-Star sogar sein eigenes Café – und zwar gleich neben seiner Ex-Freundin Jenny!

Mit vielen Stargästen, wie zum Beispiel Bert Wollersheim (67), Kattia Vides (30) oder auch Marc Terenzi (39), feierte der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner die Eröffnung seiner Faneteria, ein Fan-Café in Cala Millor rund um den beliebten Pannen-Auswanderer. Was für den 48-Jährigen wohl ein absolutes Highlight ist, ist für seine ehemalige Partnerin Jenny wohl eher etwas ärgerlich. Immerhin eröffnete sie am selben Tag ihre Boutique "Jenny Delüx" – und das sogar nur wenige Häuser von der Faneteria entfernt! Im Bild-Interview meinte sie zu dieser plötzlichen Nachbarschaft: "Wahrscheinlich hatte Jens Sehnsucht nach mir, er sucht doch meine Nähe." Auch der Ballermann-Star nahm die ganze Sache gelassen und stattete seiner Verflossenen sogar einen kurzen Besuch ab.

In Zukunft werden die beiden sich also wohl öfter sehen. Immerhin versprach der gebürtige Sachse, in seinem Lokal so oft wie möglich für seine Fans da zu sein. Könnt ihr euch vorstellen, Jens' Faneteria mal zu besuchen? Stimmt ab!

WENN.com Jens Büchner und Marc Terenzi bei der Eröffnung der Faneteria

WENN.com Jenny Matthias bei der Eröffnung ihrer Boutique

WENN.com Jens Büchner in seiner Faneteria

