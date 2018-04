Was für ein intimer Einblick! Wer das Leben von Reality-TV-Star Kourtney Kardashian (38) verfolgt, weiß: Die US-Beauty hält sich mit Liebesbekundungen gerne bedeckt. So dauerte es auch einige Monate, bis die Dreifachmama öffentlich zur Beziehung mit Model Younes Bendjima stand. Jetzt wagte La Kardashian allerdings einen ungewohnt offenen Schritt. Sie teilte ein schlüpfriges Couple-Foto auf ihrem Instagram-Account. Die 38-Jährige sitzt dabei nur in Jeans und Calvin Klein (75)-Unterwäsche auf ihrem Liebsten. Der Algerier posiert oben ohne. So ein vertrautes Pärchenbild gab von der Dreifachmama bisher wohl nie.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de