Was hat dieses Bilderbuchpaar nur auseinander gebracht? Am Montagabend gaben der Schauspieler Channing Tatum (37) und seine langjährige Herzensfrau Jenna Dewan (37) ihr Liebesaus bekannt. Nach acht gemeinsamen Jahren gehen die Eheleute ab sofort getrennte Wege. Seit dem unerwarteten Statement will die Gerüchteküche gar nicht mehr aufhören zu brodeln: Wie kam es zu dieser Entscheidung? DIESE Informationen könnten jetzt Licht ins Dunkel bringen!

Im Interview mit Star Magazine offenbarte der "Magic Mike"-Darsteller bereits 2014 einen großen Streitpunkt in der Beziehung der Hollywoodstars: "Vermutlich trinke ich etwas zu viel. Aber meine Frau wusste damals ganz genau, auf was sie sich einließ", gab Channing preis. Laut Radar Online sollen sich mit der Sauferei auch seine nächtlichen Club-Touren gehäuft haben.

Wie zahlreiche Insider gegenüber dem Portal berichteten, soll der 37-jährige Tänzer in den letzten Jahren auch zunehmend mit anderen Frauen geflirtet haben. So soll er sogar während Jennas Schwangerschaft mit der gemeinsamen Tochter Everly (4) keine Rücksicht auf sein Ehe-Gelübde genommen haben.

Valerie Macon / Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan Tatum bei einer Premiere

Anzeige

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Channing Tatum

Anzeige

AKM-GSI / Splash News Jenna, Channing und Everly Tatum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de