Dieses Paar schockte mit seiner Trennung vor wenigen Tagen ganz Hollywood! Am 3. April gaben Channing Tatum (37) und Jenna Dewan (37) ihre Trennung in einem sehr emotionalen Statement bekannt. Die Fans waren fassungslos, hatten sie doch an die ewige Liebe des einstigen Traumpaars geglaubt. Um es noch einmal richtig schwer zu machen, sind hier die schönsten Liebes-Pics der ehemaligen Lovebirds.

Die Lovestory der beiden begann vor zwölf Jahren am Set des Tanzfilms Step Up. Aus der Romanze auf der Leinwand wurde schnell echte Liebe. Die Tanzfanatiker begeisterten seitdem Fotografen und Fans auf den roten Teppichen und in den sozialen Netzwerken als eingeschworenes Dream-Team. 2009 schworen sie sich die ewige Treue und heirateten, vier Jahre später machte ihre Tochter Everly (4) das Glück perfekt. Die schönsten Augenblicke des Ehe- und Familienlebens teilte das Couple mit der Netzcommunity: Auf Instagram wurden viele liebevolle und süße Momente des einstigen Bilderbuchpaares archiviert. So kann man für einen kurzen Moment die Augen vor der Realität verschließen und in Erinnerungen schwelgen.

Die Trennungsnews vor wenigen Tagen kamen für viele überraschend. Offenbar hatten die vielen beruflichen Verpflichtungen ihre Ehe belastet. Obwohl sich beide noch lieben würden, hätte die Liebe sie auf unterschiedliche Wege geführt, hieß es in dem gemeinsamen Statement zum Liebes-Aus. Haben euch die Fotos nach der Schocknachricht der beiden etwas aufgeheitert? Stimmt ab!

Channing Tatum/Instagram Channing Tatum und Jenna Dewan bei einem Konzert im Restaurant Nola im Oktober 2012

Channing Tatum/Instagram Channing und Jenna bei einem Pressetermin für das Jubiläum von "Step Up"

Channing Tatum/Instagram Channing und Jenna kurz vor ihrem Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall

Channing Tatum/Instagram Channing Tatum und Jenna Dewan an ihrem Geburtstag

Channing Tatum/Instagram Channing Tatum und Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly

Channing Tatum/Instagram Channing Tatum und Jenna Dewan feiern ihren Jahrestag

Channing Tatum/Instagram Channing Tatum teilt ein privates Foto seiner Tochter und Jenna Dewan

Channing Tatum/Instagram Channing Tatum und Jenna Dewan



