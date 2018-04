Ob mit oder ohne Ehering, sie wird ihn für immer lieben! Erst vor wenigen Tagen verkündete Ex-Playmate Kendra Wilkinson (32): Ihre Ehe mit Football-Profi Hank Baskett (35) ist gescheitert. Zehn Jahre gingen das Reality-Starlet und der Sportler zusammen durchs Leben und zogen ihre gemeinsamen Kinder Hank IV (8) und Alijah groß – und das wird der Neu-Single trotz dem Ende seiner Beziehung auf ewig in Ehren halten!

Auf ihrem Instagram-Account verkündet die 32-Jährige eine unerfreuliche Nachricht: In wenigen Stunden ist sie offiziell eine geschiedene Frau: "Heute ist der letzte Tag meiner Ehe mit diesem wundervollen Mann. Ich werde Hank für immer lieben. [...] Ich bin sehr traurig und mein Herz ist gebrochen, weil ich wirklich an "für immer" geglaubt habe, aber uns sind leider zu viel Ängste dazwischengekommen", bedauert sie die Trennung in ihrem emotionalen Upload.

An dem herzerwärmenden Schnappschuss mit ihrem Langzeitliebsten und ihren vielen rührenden Zeilen wird deutlich: Von bösem Blut kann trotzdem nicht die Rede sein: "Ich möchte Hank wieder glücklich sehen, ich vermisse das. [...] Danke Hank für acht wundervolle Ehejahre und zwei wunderschöne Kinder. Ich fühle mich so dankbar und gesegnet", nimmt sie jedem negativen Trennungs-Talk den Wind aus den Segeln.

Instagram / kendra_wilkinson_baskett Kendra Wilkinson und Hanks Basketts Kinder Alijah und Hank IV

Instagram / kendra_wilkinson_baskett Kendra Wilkinson und Hank Baskett

kendra_wilkinson_baskett/Instagram Hank Baskett und Kendra Wilkinson mit ihren beiden Kindern Hank und Alijah

