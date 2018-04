Dieser Entscheidungs-Walk wurde schon von vornherein nicht grundlos gefürchtet! In der vergangenen Episode von Germany's next Topmodel ging es für die verbliebenen Laufsteg-Schönheiten hoch hinaus und dann steil bergab: Alle Kandidatinnen mussten durch Seile gesichert eine vertikale Containerwand hinunterlaufen. Das gelang den meisten allerdings mehr schlecht als recht, denn die Mannequins konnten sich mit den Füßen nicht an der Wand halten. Zwei Girls kamen aber ausgerechnet wegen dieses Fast-Unmöglich-Catwalks in die nächste Runde!

Eine, die sich dank ihrer Muckis gut anstellte, war Sara Leutenegger (24): "Ich hatte echt keine Angst davor, ich glaube, das hat mir geholfen. Und Körperspannung", platzte sie hinterher vor Stolz. Auch die Jury um Heidi Klum (44) überschlug sich mit Lob: "So geht das, genau das wollten wir sehen!", bewertete Teamchef Michael Michalsky (51). Auch die Modelmama zeigte sich begeistert und ließ Sara trotz schwacher Leistung beim Shooting in die nächste Runde.

Während Sally (17) ans Herz gelegt wurde, wegen fehlender Bauchmuskeln öfter mal ins Gym zu gehen, wurde ihre "Gucci Gang"-Kollegin Victoria Pavlas (19) gelobt: "Wow, super. Du warst die erste, die uns heute gezeigt hat, dass dieses Ding möglich ist. Du hattest Körperspannung", sagte Thomas Hayo und Heidi meinte: "Du warst bisher mit Abstand die Beste." Nachdem die Österreicherin beim Shooting auf einem Hausdach die Schwächste gewesen war, hatte auch sie Glück, den wohl bisher schwierigsten Catwalk der Staffel gemeistert zu haben.

Instagram / sara.topmodel.2018 Sara Leutenegger, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / sally.topmodel.2018 GNTM-Teilnehmerin Sally

Instagram / victoria.pavlas Victoria Pavlas, GNTM-Kandidatin 2018

