Ehe-Aus nach nicht einmal drei Jahren! Im vergangenen November haben "Beverly Hills, 90210"-Star Jennie Garth (46) und ihr Mann Dave Abrams (36) noch angekündigt, sich eine Auszeit voneinander nehmen zu wollen. Von Trennung sprach damals allerdings niemand. Stattdessen wollten die beiden auf diese Weise versuchen, ihre bereits kriselnde Ehe zu retten. Offenbar jedoch ohne Erfolg: Dave hat jetzt offiziell die Scheidung eingereicht!

Wie das Onlineportal The Blast berichtet, soll der Schauspieler in den Gerichtsdokumenten unüberbrückbare Differenzen als Grund für das Beziehungs-Ende angegeben haben. Demnach sei das Noch-Ehepaar schon seit August nicht mehr zusammen. Eine fiese Schlammschlacht wird man bei den TV-Stars wohl nicht erleben. Immerhin haben sie keine gemeinsamen Kinder und laut dem 36-Jährigen auch keine gemeinsamen Besitztümer, die man aufteilen müsste. Einen Streitpunkt könnte es bei dieser Trennung dennoch geben: Dave kündigte in den Scheidungspapieren bereits an, dass er keinen Unterhalt für die Blondine zahlen will.

Für Jennie ist das bereits die dritte gescheiterte Ehe. In den 90ern hatte sie es zwei Jahre lang mit dem Musiker Daniel B. Clark versucht. Von 2001 bis 2013 war sie dann mit Twilight-Star Peter Facinelli (44) verheiratet, mit dem sie auch ihre drei Kinder bekommen hat.

Instagram / jenniegarth Jennie Garth und Dave Abrams

FayesVision/WENN Jennie Garth mit ihrem Ehemann Dave Abrams und ihrer Tochter Fiona Eve Facinelli

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Jennie Garth und Peter Facinelli

