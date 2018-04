Komm an Mamas Brust! Das dachte sich offenbar Liz Hurley, als sie ihrem Sohn Damian (16) am Mittwoch im hautengen Kleid zum Geburtstag gratulierte. Mit ihren 52 Jahren hat die Schauspielerin einen Körper, von dem manch junges Mädchen träumen dürfte. Ihren Hammer-Body setzt die Britin stets gekonnt in Szene zu setzen. Jetzt präsentierte sich das Model mal wieder besonders sexy – und feierte den 16. Ehrentag ihres Sprösslings in einem glamourösen Outfit mit XXL-Ausschnitt!

Die Ex-Lebensgefährtin von Schauspieler Hugh Grant (57) präsentierte ihre prallen Rundungen in einem pailletten-bestickten Keid, das tiefer nicht hätte ausgeschnitten sein können. Das zeigt jetzt ein Instagram-Schnappschuss, den Liz kurz nach dem Party-Abend mit ihren Followern teilte. Die üppige Oberweite der Ex-Gossip Girl-Darstellerin springt dem Betrachter darauf förmlich ins Gesicht! Doch ob ihr Teenie-Sohn diese Aussichten wohl genauso ansprechend fand wie vermutlich seine männlichen Gäste? Unstimmigkeiten sind dem Mutter-Sohn-Duo auf dem Pic jedenfalls nicht anzumerken – und auch der dazugehörige Kommentar von Liz lässt auf eine harmonische Beziehung schließen: "Alles Gute zum Geburtstag für meinen kleinen Prinzen. Das Licht meines Lebens während der letzten 16 Jahre."

Nachwuchsschauspieler Damian teilte das Foto übrigens ebenfalls und setzt damit schon fast eine alte Tradition fort. Immer wieder beweist der attraktive Mädchenschwarm, wie nahe er und seine Mama sich stehen, indem er entsprechende Fotos postet. Denn außer ihrem guten Aussehen haben die beiden noch etwas anderes gemeinsam: Für sie ist und bleibt die Familie das Allerwichtigste!

Instagram / damianhurley1 Damian Hurley, Schauspieler

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, Schauspielerin

Instagram / damianhurley1 Liz Hurley mit ihrem Sohn Damian

