Was ist bloß bei Zayn Malik (25) los? Seit der Trennung von seiner Langzeitfreundin Gigi Hadid (22) kommt der Sänger aus den Schlagzeilen gar nicht mehr heraus. Ob neuer Look, riesiges Tattoo oder seltsames Verhalten – der ehemalige One Direction-Star hält seine Fans in Atem. Jetzt versetzt er seinen Followern wieder einen Schock: Er hat alle Bilder auf seinem Instagram-Profil gelöscht!

Sämtliche Fotos des gebürtigen Briten verschwanden vor wenigen Stunden von der Plattform. Erst vor ein paar Tagen hatte der 25-jährige Musiker ein Foto gepostet, auf dem seine Awards abgebildet waren. Auch seine Verflossene hatte das geliked – für alle Fans des ehemaligen Traumpaares war das Grund genug, auf eine Liebes-Reunion zu hoffen. Vielleicht wurde Zayn dieser Wirbel zu viel und er verbannte deshalb die Pics auf seinem Profil?

Normalerweise hält Zayn mit seinen Fotos 27,7 Millionen Follower über sein Leben auf dem Laufenden. Ein Statement zur Lösch-Aktion hat der Popstar noch nicht abgegeben. Seine anderen Social-Media-Profile sind bislang unverändert.

Pascal Le Segretain/Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid auf der Fashion Week in Paris, 2017

Instagram / zayn Zayn Malik, Sänger

Dia Dipasupil/Getty Images Zayn Malik bei der New York Fashion Week

