Judith Williams (45) und ihr Tanzpartner Erich Klann (30) zählen bei Let's Dance zu den absoluten Dream-Teams. Mehrmals die Woche schwitzen die beiden im Trainingssaal und proben, bis die Füße schmerzen. DAS zahlt sich aus! Von der Jury um Motsi Mabuse (36) hagelt es in jeder Show Punkte ohne Ende. Jetzt hat Judith in einer Kolumne erzählt, wie hart die Vorbereitungen wirklich sind!

"Die körperliche und mentale Herausforderung bei 'Let's Dance' bringt mich wirklich an meine Grenzen", berichtete die Unternehmerin in der Gala. Die Zuschauer würden lediglich das Endergebnis sehen, deshalb betone sie die anstrengende Zeit im Vorfeld immer wieder.

Gerade Gefühle zu zeigen, sei nicht immer ganz leicht, so Judith: "Du kannst ohne Worte so unglaublich viel sagen. Um das auf das Parkett zu bringen, musst du auch ein Stück weit dein Innerstes nach außen kehren. Das kostet Energie." Wie haben euch die Tänze von Judith und Erich bisher gefallen? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram / erichklann Judith Williams und Erich Klann, "Let's Dance"-Teilnehmer

Florian Ebener/Getty Images Judith Williams und Erich Klann in der zweiten "Let's Dance"-Show in Köln

Andreas Rentz / Getty Images Judith Williams und Erich Klann, "Let's Dance"-Tanzpaar

