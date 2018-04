Khloe Kardashian (33) und Tristan Thompson (27) dürften so langsam ungeduldig werden: Das glückliche Paar erwartet bald sein erstes Kind und schwebt wohl schon jetzt im siebten Elternhimmel. Vor allem die Jeansdesignerin kann ihren Nachwuchs kaum erwarten. Mittlerweile trifft sie die letzten Vorbereitungen – die Sachen für die Klinik sind längst gepackt. Ihren Fans verriet Khloe nun, was alles in ihrer Krankenhaustasche drin ist!

In ihrer eigenen App Khloé veröffentlichte die 33-Jährige eine Packliste. Wenn es um den großen Tag der Geburt ihres Engels geht, überlässt der Reality-Star nichts dem Zufall. "Ich wusste genau, was in meine Kliniktasche kommt", schrieb die Unternehmerin. Und die Liste ist lang. Neben den üblichen Utensilien wie Schlafanzug, Hygieneartikel oder Still-BHs nimmt die blonde Beauty auch flauschige Socken, Stillkissen, Computer, Ladegeräte und Kameras mit.

Ihr Baby kommt natürlich auch nicht zu kurz: Neben Söckchen und Decken packte das TV-Gesicht zwei niedliche Outfits ein. Und zu Hause hat der Keeping up with the Kardashians-Star ebenfalls alles vorbereitet. "Das Kinderzimmer habe ich jetzt fertig eingerichtet und bin echt froh, dass ich diesen Punkt endlich von meiner To-do-Liste streichen kann", freute sich das Model in seinem Blog Khloé with a K.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian im 8. Monat

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian auf ihrer Baby-Party im März 2018

Derrick Salters/WENN Khloe Kardashian, Reality-Star

