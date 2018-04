Jetzt will sein Verbrecher-Vater ein Stück vom Kuchen abhaben! Ex-Knacki Jeremy Meeks (34) führt gerade ein richtig tolles Leben. Der Mugshot-Hottie ist ein international gefragtes Model und hat in der Liebe einen großen Fisch an Land gezogen: Er hat sich Topshop-Erbin Chloe Green (27) geangelt – die Turteltauben sollen mittlerweile sogar schon Nachwuchs erwarten. Doch jetzt holt den Schönling seine Vergangenheit ein: Plötzlich taucht sein Vater auf, der mehr drei Jahrzehnte hinter Gittern verbrachte!

Jeremys Papa Ray Meeks (67) saß die letzten 33 Jahre wegen Mordes und Vergewaltigung hinter schwedischen Gardinen. Nun ist er seit knapp einem halben Jahr wieder in Freiheit. Jetzt möchte er in das Leben seines Sohns integriert werden – obwohl er ihn kaum kennt. „Ich freue mich schon darauf, Jeremy wiederzusehen“, erzählte er im Sun-Interview. Zwar hätten sich die beiden noch nicht getroffen, doch sie stünden in telefonischem Kontakt. Auch mit seiner schwerreichen Schwiegertochter in spe möchte Jers Dad sich gut stellen: "... ich habe auch schon mit Chloe gesprochen. Sie klingt großartig. Und ihr Vater, der Milliardär, scheint auch ein super Kerl zu sein."

Ob der Ex-Häftling überhaupt so schnell eine enge Verbindung zu seinem Jungen und dessen Umfeld herstellen kann? Immerhin musste Ray schon in den Knast gehen, als sein Bub gerade neun Monate alt war. Doch die beiden scheinen ein gutes Verhältnis zueinander zu haben – denn Jeremy soll seinem Erzeuger schon Wichtiges anvertraut haben: Das Male-Model will seine schwangere Freundin wohl schon bald ehelichen!

Instagram / jmeeksofficial Jeremy Meeks und Chloe Green

Dimitrios Kambouris / Getty Images Chloe Green und ihre Eltern Sir Philip Green und Lady Tina Green

Splash News/247PAPS.TV Jeremy Meeks und Chloe Green im August 2017 auf Barbados

