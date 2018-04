Huch, was ist denn mit Rosenlady Jessica Paszka (27) passiert? Die amtierende Bachelorette ist für ihr perfektes Äußeres bekannt. Nur selten bekommen ihre Fans die gebürtige Essenerin ungestylt zu Gesicht. Der aktuelle Social-Media-Post des Reality-Sternchens macht da keine Ausnahme: Für die heutige Echo-Verleihung wird die Kurvenqueen von Profis zurechtgemacht. Ihre Follower müssen allerdings ganz genau hinsehen, um Jessi unter den Make-up-Schichten zu erkennen.

In wenigen Stunden beginnt in Berlin Deutschlands größte Musikpreis-Verleihung. Alles, was Rang und Namen hat, stolziert heute Abend über den roten Teppich. Auch Ex-Let's Dance-Kandidatin Jessica lässt sich die Einladung nicht entgehen und steckt in den Vorbereitungen. Auf Instagram gewährt die ehemalige Promi Big Brother-Insassin einen ersten Blick auf ihren Look, der bei ihren Followern allerdings weniger gut ankommt: "Ich hätte dich niemals erkannt. Es ist toll gemacht, aber das bist nicht mehr du", "Viel zu künstlich" oder "Du brauchst doch gar nicht so viel Make-up", lauten drei der Kommentare unter ihrem Post.

Die 27-Jährige selbst ist mehr als happy mit dem Ergebnis: "Ich bin so verliebt in mein Make-up", schreibt die TV-Beauty zum Pic. Was haltet ihr vom Look der Gym-Liebhaberin? Zu viel oder wunderschön? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab!

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Bachelorette 2017

P.Hoffmann/WENN.com Jessica Paszka beim LEA Award 2018

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, deutsches Reality-Sternchen

