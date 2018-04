Das Fremdgehdrama nimmt eine überraschende Wende! Eigentlich könnte Khloe Kardashian (33) nicht glücklicher sein, denn seit wenigen Stunden ist die US-amerikanische Reality-Beauty Mama einer Tochter. Allerdings liegt die Betonung auf "eigentlich", denn ihr Freund und Babyvater Tristan Thompson (27) hat die Kurven-Schönheit während der Schwangerschaft gleich mit drei Frauen betrogen. Jetzt soll allerdings ausgerechnet Khloe die Untreue des Basketballers verteidigen – und sich sogar die Mitschuld daran geben.

Die Spekulationen, dass Tristan bei der Geburt seiner Kleinen mit im Kreißsaal war, scheinen tatsächlich der Wahrheit zu entsprechen. Doch nicht nur das: Khloe soll dem Kanadier sogar seine zahlreiche Bettgeschichten verzeihen. Zwar weist der Sportstar weiterhin die Fremdgehvorwürfe von sich, dennoch entschuldigt die Jeans-Designerin laut Radar Online sein Fehlverhalten vor ihrer aufgebrachten Familie um Kim (37), Kourtney (38) und Co. Ein Insider will wissen, wie Khloe über Tristans Sexgeschichte denkt: Er sei auf Irrewege geraten, weil sie aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht in der Lage gewesen sei, seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen.

Für die Blondine zähle nur eins: Sie wolle die Beziehung zu Tristan nicht beenden. Sie habe sich mit dem NBA-Star bereits zu viel aufgebaut, um diese Liebe jetzt aufzugeben. Könnt ihr Khloe verstehen? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab!

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian im Februar 2018

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

