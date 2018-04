Was für eine süße Liebeserklärung! Im vergangenen Oktober gaben Game of Thrones-Star Sophie Turner (22) und Sänger Joe Jonas (28) ihre Verlobung bekannt. Bisher hat sich in Sachen Hochzeitsplanung aber noch nicht sonderlich viel getan – noch nicht einmal ein Brautkleid ist in Sicht, weil die Schauspielerin der schnelllebigen Mode nicht traut. Dafür offenbarte Sophie nun einmal mehr, warum sie ihren Joe so sehr liebt und heiraten möchte!

Sie kann noch immer nicht ganz fassen, dass sie tatsächlich verlobt ist. Im Interview mit dem Magazin Marie Claire plauderte die GoT-Schönheit jetzt ganz offen über ihren Zukünftigen. "Es ist so wunderbar, verlobt zu sein. Nicht, dass ich damit irgendwas erreiche, aber ich habe meine bessere Hälfte gefunden." Für die 22-Jährige sei es so, als hätte sie ein Haus gefunden, das sie liebt und in dem sie für immer bleiben möchte. "Diesen einen Menschen zu finden, gibt dir ein Gefühl von Frieden", erklärt die gebürtige Britin weiter.

Bis ihr Liebster sie zum Traualtar führen darf, könnte es allerdings noch etwas dauern. Trauzeugin und "Game of Thrones"-Kollegin Maisie Williams (20) verriet im Interview mit Radio Times, dass die Eheschließung womöglich erst im nächsten Jahr stattfinden soll: "Wir warten mit der Hochzeitsplanung, bis die aktuelle GoT-Staffel im Kasten ist!" Die letzte Klappe zur achten Staffel des Fantasy-Epos soll im August 2018 fallen.

E-Press / Splash News Sophie Turner und Joe Jonas in Paris 2018

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Sophie Turner bei den Screen Actors Guild Awards 2017

Photographer Group / Splash News Sophie Turner und Joe Jonas

