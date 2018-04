Nun redet seine Herbst-Kuss-Affäre! Tristan Thompson (27) steht gerade mächtig in den Negativschlagzeilen: Der NBA-Spieler hat seine schwangere Freundin Khloe Kardashian (33) im letzten halben Jahr mit drei Frauen betrogen. Bereits ein Mädchen – Stephanie, mit der er vertraute Stunden am Wochenende verbracht hat – bekannte sich auf Social Media mit einem Sextape zu der Affäre. Jetzt äußert sich auch Tristans Oktober-Knutsch-Flirt: Der Sportler habe sie richtig verarscht!

Wie Überwachungsaufnahmen beweisen, vergnügte sich der Kardashian-Liebste Ende letzten Jahres mit zwei Damen in einer Bar in Washington D.C.. Der 27-Jährige küsste eine der Ladys sogar auf die Lippen – Marie, selbst Mutter. Und Tristan soll die Beauty böse angelogen haben: Wie die Brünette im TMZ-Interview offenbarte, hatte sie keine Ahnung, dass ihr Bussl-Buddy mit Khloe Kardashian zusammen sei, noch dass das Sport-Ass ein Baby mit ihr erwarte. Der Basketballer hat bei dem feuchtfröhlichen Nachtcafé-Besuch also wohl nichts von seiner Beziehung erzählt. Als Marie wenig später von seiner Freundin erfuhr, brach sie den Kontakt vollkommen ab.

Ob diese Aussage Tristans Baby-Mama Khloe noch mehr zusetzen wird? Die 34-Jährige soll sich gerade in einer regelrechten Schockstarre befinden. Wie ein Insider wissen will, soll sich die gehörnte Freundin sogar dazu entschieden haben, nach der Geburt ihres Sprösslings das alleinige Sorgerecht zu beantragen.

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, NBA-Star

Clint Brewer / Splash News Khloe Kardashian, Reality-Star

