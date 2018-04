In ihm hat sie ihren Seelenverwandten gefunden! Schauspielerin Amy Schumer (36) schwebt gerade auf Wolke sieben. Erst Anfang Februar lüftete die Blondine auf Social Media mit einem Knutsch-Pic das Geheimnis: Sie liebt den Spitzenkoch Chris Fischer! Nur Tage später machte das Paar dann ernst: Die Komikerin und der Gourmet heirateten! Jetzt verrät die frischgebackene Ehefrau: So früh war ihr klar, dass Chris der richtige Mann an ihrer Seite ist.

Liebe auf den ersten Blick war es bei den beiden nicht: Die TV-Beauty und der preisgekrönte Küchenchef waren erst ein halbes Jahr lang nur gute Freunde, bevor sich mehr aus ihnen entwickelte, wie Amy in der Today-Show offenbarte. Aus ihrer Freundschaft wurde dann rasch eine romantische Beziehung: Bei ihrem ersten Treffen kochte der Sternekoch liebevoll für seine jetzige Ehefrau – und bereits nach einem Dating-Monat war die "I Feel Pretty"-Darstellerin sich ganz sicher: Chris ist der Eine! Kennengelernt hatte sich das Paar über Amys persönliche Assistentin – der Gastronom ist nämlich deren Bruder.

Amy liebt an ihrem Schatz besonders eines: seine Bodenständigkeit! Denn er führe sein Leben fernab der Hollywoodwelt und bringe seine Liebste immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, wie ein Insider im People-Interview auspackte.

Instagram / amyschumer Amy Schumer und Chris Fischer in ihren Flitterwochen in Rom

Instagram/amyschumer Chris Fischer und Amy Schumer

Instagram / amschumer Amy Schumer und Chris Fischer an Neujahr

