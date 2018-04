Dieses Gesicht spricht Bände! Seit Tagen hält sich Tristan Thompson (27) in den wohl unschönsten Schlagzeilen seiner Karriere: Der Basketballer soll seine schwangere Freundin Khloe Kardashian (33) mehrfach betrogen haben – sogar ein Sextape soll die Fehltritte des Profisportlers dokumentieren. Am Donnerstagabend kam schließlich die erste gemeinsame Tochter der beiden Reality-TV-Stars zur Welt. Entgegen zahlreichen Spekulationen, der Baby-Vater sei nicht bei der Geburt dabei gewesen, soll Tristan sogar per Polizei-Eskorte angereist sein. Nun gibt es die ersten Bilder, wie der frischgebackene Papa das Krankenhaus verlässt!

Diese Körperhaltung zeigt eindeutig Reue! Die neuesten Schnappschüsse der Paparazzi zeigen den 27-Jährigen heute vor der Geburtsklinik in Cleveland. Im schwarzen Trainings-Outfit und mit tief in die Stirn gezogener Kappe schien er deutlich geknickt – wurde er etwa gegen seinen Willen aus dem Krankenhaus geworfen? Medienberichten zufolge sollen neben dem Neu-Daddy auch ihre Schwestern Kim (37) und Kourtney (38) sowie ihre Mutter Kris Jenner (62) bei der Entbindung an Khloes Seite gewesen sein – und trotz aller Familienliebe dürften die Kardashians nach dem Sexskandal keine großen Fans des Kanadiers mehr sein und ihn entsprechend nicht bei sich haben wollen.

Die grimmige Miene des Ballsportlers dürfte jedoch auch den Gedanken an die zukünftigen Streitigkeiten verschuldet sein: So sollen die weiblichen Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans derzeit darauf pochen, dass Khloe die Beziehung zu ihrem Liebsten so schnell es geht beendet. Auch die neugeborene Tochter der beiden soll auf keinen Fall den Nachnamen des Fremdgehers tragen.

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian auf ihrer Baby-Party im März 2018

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Getty Images / Ethan Miller Khloe, Kim und Kourtney Kardashian bei Kims Geburtstagsparty 2013

