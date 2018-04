Kylie Jenner (20) ist erst vor zwei Monaten zum ersten Mal Mutter geworden. Kaum zu glauben, wenn man die neuesten Pics des Realitystars sieht. Darauf präsentiert er nämlich schon wieder einen unglaublich schlanken Bauch. Auch Kylies Fans sind von dem After-Baby-Body der frischgebackenen Mama hin und weg. Der Unternehmerin reicht das aber offenbar noch nicht: Sie will noch mindestens neun weitere Kilos abspecken!

Das verriet die Make-up-Queen jetzt in einem kurzen Snapchat-Clip. Als ihr darin ein Blech mit Gebäck angeboten wird, meint sie: "Ich muss unbedingt noch neun Kilo abnehmen, aber das sieht einfach zu gut aus." Schon während der Schwangerschaft sollen solche süßen Versuchungen das größte Laster der 20-Jährigen gewesen sein. Vor allem durch Donuts und Waffeln habe sie – nach eigenen Angaben – insgesamt etwa 20 Kilo zugelegt. Das heißt, Kylie hat immerhin schon mehr als die Hälfte ihrer Schwangerschaftspfunde wieder runter – und das nur neun Wochen nach der Geburt.

Einen kleinen Cheatday kann der Keeping up with the Kardashians-Star sich also sicherlich gönnen. Sonst sieht sein Diätplan aber ziemlich karg aus: nur Fisch und Huhn, nichts Frittiertes und auch keine Kohlenhydrate! Selbst ein Korsett soll der Beauty helfen, wieder zu ihren alten Traummaßen zurückzukehren.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner auf Instagram

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de