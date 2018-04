Der Struwwelpeter bekommt Konkurrenz! Daniela Katzenberger (31) ist dafür bekannt, dass sie keine große Schamgrenze besitzt. Die Kultblondine zählt zu den wenigen deutschen Promiladys, die ihren Fans keinen noch so unvorteilhaften Moment aus ihrem Leben verheimlichen. In den denkbar ungünstigsten Situationen zeigt sich das Reality-Sternchen beinah täglich auf seinen Social-Media-Plattformen: ungeschminkt, gähnend, kauend – oder aktuell total verzaust. Aber wie kommen die "Nichts als die Wahrheit"-Posts bei ihren Fans an?

Während Promis wie Sylvie Meis (40) oder Jessica Paszka (28) ihre Likes auf Instagram und Co. durch perfektes Aussehen generieren, setzt die Ehefrau von Lucas Cordalis (50) auf eine andere Strategie: Neustes Beispiel ist ihr Foto, das die gebürtige Pfälzerin kurz nach dem Aufstehen zeigt. Total verknittert, Make-up-los, im Schlafanzug und mit sehr(!) wilder Frise begrüßt sie ihre Kätzchen völlig ungeniert mit den Worten "Guten Morgen allerseits. [...] Mir ist durchaus klar, dass sich jetzt viele fragen: Warum postet man so einen Mist? Ganz einfach: Weil es ist, wie es ist" auf der Foto-Video-Plattform.

Und diese Art von Posting kommt bei Danis Followern an. Die Mehrheit der Fans feiern die Mama der kleinen Sophia (2) für so viel Authentizität. Der "Frisch aus dem Bett"-Schnappschuss stößt sogar auf eine noch größere Beliebtheit als ein gestelltes Model-Pic der Wahlmallorquinerin. Eine Tatsache, die auch von Daniela selbst nicht unbemerkt bleibt: "Wenn ein schöneres Bild weniger Likes bekommt als ein hässliches." Aber mal ehrlich: Fotos wie diese sind es doch auch, die die Katze zu der machen, die sie ist: Deutschlands kultigste Blondine!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Deutschlands Kultblondine

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de