Am 24. April startet die fünfte Staffel von Sing meinen Song. In diesem Jahr wagen sich Revolverheld-Frontmann Johannes Strate (38), Schlagerikone Mary Roos (69), Sänger Rea Garvey (44), Wir sind Helden-Frontfrau Judith Holofernes (41), Alphaville-Gründer Marian Gold, Popstar Leslie Clio (31) und Ohrwurmmaschine Mark Forster (34) an die Hits der anderen. Mark war im vergangenen Jahr schon dabei, jetzt übernimmt er die Rolle des Gastgebers. Doch wie wird er sich schlagen?

Promiflash traf Michael Patrick Kelly beim LEA Award in Frankfurt am Main. Er war 2017 selbst Kandidat in der Sendung und konnte Mark daher näher kennenlernen. Er ist sich sicher, dass der Sänger seine neue Aufgabe meistern wird: "Mark ist ein super Typ. Er hat ja auch die letzte Folge der letzten Staffel moderiert. Deswegen denke ich, er wird das Ding nach Hause fahren", schätze Paddy die Entertainment-Qualitäten des 34-Jährigen ein.

Der "Wir sind groß"-Interpret hatte in der vierten Staffel stellvertretend durch das Tauschkonzert geführt, als Alec Völkel (46) und Sascha Vollmer (46) von The BossHoss ihren großen Abend hatten. Mit seiner lockeren Art war Mark damals um keinen Spruch verlegen. Auch als The Voice of Germany-Coach plapperte er sich schnell in die Herzen der Zuschauer.

