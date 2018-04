Wagt Paul Janke (36) noch einmal einen Flirtversuch im Fernsehen? Ab dem 9. Mai treffen bei Bachelor in Paradise ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Teilnehmer aufeinander und flirten vor laufender Kamera, was das Zeug hält. Der Rosenkavalier von 2012 zählt zwar nicht zu den bisher bestätigten Kandidaten, bei dem Format stoßen allerdings im Laufe der Zeit immer neue Singles hinzu. Aktuellen Gerüchten zufolge soll der Blondschopf einer dieser Nachrücker sein. Bereits im Januar erklärte der 36-Jährige im Promiflash-Interview, dass er an dem TV-Konzept durchaus Gefallen finde: "Paradies hört sich natürlich schon mal gut an. Ich liebe gutes Wetter. Ich liebe eine schöne Insel. Und ja, alles andere weiß ich nicht, kenne ich mich nicht mit aus", schloss er eine Teilnahme zumindest nicht aus.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de