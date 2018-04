Supersexy und topfit – Sophia Thomalla (28) ist eine echte Powerfrau! Für ihren traumhaften Körper schwitzt sie regelmäßig im Gym. Und die Arbeit lohnt sich: Die Beauty hat richtige Muckis. Genau die will die Freundin von Gavin Rossdale (52) jetzt zum Einsatz bringen. Sie hat die zweifache Weltmeisterin im Armwrestling, Katrin Mook (34), herausgefordert. Doch die stellt direkt klar: Einfach macht sie es der Fitnessliebhaberin nicht.

Am 28. April werden Katrin und Sophia im Rahmen des ProSieben-Formats "Beginner gegen Gewinner" gegeneinander antreten. Was die Profisportlerin von diesem ungewöhnlichen Battle hält, verrät sie im Interview mit Bild: "Ich freue mich! So wird meine Sportart noch bekannter." Große Chancen scheint sie der Blondine allerdings nicht einzuräumen. "Eiweiß-Shakes und ein bisschen Krafttraining im Studio. Dann kann sie es ja versuchen. Dann klappt es – vielleicht! Aber: Ich verschenke keinen Sieg, da muss schon was kommen", lautet die Kampfansage der 34-Jährigen.

Dass Sophia sich gerne sportlichen Herausforderungen stellt, bewies sie schon im Jahr 2015, als sie bei Schlag den Star gegen Sängerin Fernanda Brandao (34) antrat. In diesem Zweikampf war die 28-Jährige ihrer Gegnerin klar überlegen. Im Eins-gegen-Eins mit Katrin wird es für die Tochter von Simone Thomalla (53) wohl nicht ganz so einfach werden.

