Mütter finden einfach immer die richtigen Worte! Kourtney Kardashians (39) Mama, Kris Jenner, findet sie allemal. Die Unternehmerin ist nicht nur die toughe Momager – hinter der harten Schale steckt auch ein weicher Kern. Kris (62) machte ihrer erstgeborenen Tochter Kourtney zum 39. Geburtstag eine rührende Liebeserklärung – und ihre Worte brachten wahrscheinlich nicht nur das Herz des Geburtstagskindes zum Schmelzen.

Die Matriarchin ließ Fans via Instagram an ihren Birthday-Grüßen teilhaben. Dazu postete sie ein Foto, das sie als strahlende, junge Mama mit Baby Kourtney auf dem Arm zeigt. Die Unternehmerin verfasste dazu eine rührende Message an ihre Tochter: "Meine Erstgeborene, mein Geschenk Gottes, mein unglaublich kostbarer Segen. Du brachtest mir so viel Freude und Liebe und wunderschöne, unmessbare Erfahrungen und Erinnerungen, seit dem Tag an dem du geboren wurdest." Und es ging noch weiter – die 62-Jährige danke Gott jeden einzelnen Tag, dass er sie auserkoren habe, Kourtneys Mutter zu sein. Kris sei sehr stolz auf die dreifache Mama, Schwester und Tante.

Die Insta-Fangemeinde feiert die Löwenmama für ihre Qualitäten als Familienoberhaupt und als liebevolle Mutter. Ein User schreibt sogar: "Ich wünschte, ich hätte eine Mutter, wie dich. Man sollte dich lobpreisen, du bist die Queen."

Kris Jenner/Instagram Kris Jenner als junge Mutter mit Baby Kourtney

Frederick M. Brown / Getty Images Kris Jenner bei einem Event in Beverly Hills

AKM IMAGES / Splash News Kourtney Kardashian mit Söhnchen Mason und Mama Kris Jenner im April 2010

