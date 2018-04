Sie bringen das Publikum zum Jubeln – und das nicht nur wegen ihrer erstklassigen Tanzperformances! Auch die elfte Staffel Let's Dance hat es wieder mächtig in sich. Es sind aber nicht nur die Promikandidaten, sondern vor allem auch die Tänzer, die Woche für Woche die Zuschauer vor den Mattscheiben und im Kölner Coloneum bezaubern. Und das liegt nicht zuletzt an der Harmonie, die dank der drei Pärchen im aktuellen Proficast größer ist denn je. Aber welches Liebespaar kommt bei den Promiflash-Lesern besonders an?

Wie eine aktuelle Umfrage (Stand 18. April) zeigt, sind 4,5 Prozent der Umfragen-Teilnehmer große Fans von Renata (30) und Valentin Lusin (31). Die beiden feiern in der elften Ausgabe des beliebten Formats ihr Debüt – und begeistern mit ihren beiden Schützlingen Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Charlotte Würdig (39) wöchentlich die Jury. Silber auf dem Treppchen der beliebtesten "Let's Dance"-Paare geht an Regina (29) und Sergiu Luca (35). Für 4,8 Prozent sind die jungen Eltern der Inbegriff eines absoluten TV-Tanzpaares – sie erfreuen ihre Fans immer wieder mit süßen Geschichten von Söhnchen Lenn. Unangefochtene Sieger des Love-Rankings: Erich Klann (31) und Oana Nechiti (30)! Mit 90,7 Prozent (1.917 Votes) sind sie die absoluten Lieblinge der Promiflash-Leser.

Schon seit Jahren lassen die beiden ihre Fans an ihrer Beziehung teilhaben und beweisen sich auch mit gegenseitigen Social-Media-Posts immer wieder ihre Liebe. Langweilig wird es bei den Besitzern einer Tanzschule bestimmt nicht: Die Turteltauben sind nämlich nicht nur immer wieder für flotte Nummern auf dem TV-Parkett, sondern auch zwischen den Supermarktregalen zu haben. Einfach sympathisch!

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin

Anzeige

Instagram / regina_luca_official Sergiu und Regina Luca mit Söhnchen Lenn

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti im Februar 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de