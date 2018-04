Sein neues Papa-Dasein hat er sich wohl anders vorgestellt! Derzeit ist in Tristan Thompsons (27) Leben so einiges los: Erst wurde der Noch-Freund von Reality-Star Khloe Kardashian (33) als Fremdgeher entlarvt und kurz darauf kam auch schon die gemeinsame Tochter des Paares, True, zur Welt. Anstatt sich zu einer der News zu äußern, meldete sich der frischgebackene Vater mit einem ganz lässigen Pic zurück – und das kam gar nicht gut an!

Nur wenige Tage nach dem Beziehungsdrama sorgte ein Selfie des Basketball-Stars für noch mehr Furore. Der Instagram-Upload zeigte den 27-Jährigen ganz unbekümmert mit Sonnenbrille. Das war für Khloes Fans offenbar eine Nummer zu viel: Sie bombardierten die Kommentarspalte mit jeder Menge Hate. Der Spruch "Guten Morgen an jeden außer Tristan Thompson", machte schnell die virtuelle Runde. "Ich hoffe, dass dich Blac Chyna (29) mit einem Kinderwagen anfährt", erntete ebenfalls viele Likes.

Ein anderer User wünschte Tristan sogar einen Fight à la Jay-Z (48) und Solange Knowles (31): "Ich hoffe, dass du mit Solange in einem Fahrstuhl stecken bleibst." Dieser Shitstorm wurde dem Hobby-Model dann wohl etwas zu viel: Nach nur wenigen Stunden löschte er das Bild.

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Sportler

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Sportler

