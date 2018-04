Er schämt sich für seine heiße Mutter! Die Schauspielerin Liz Hurley (52) hat für ihr Alter einen extrem fitten Body, den sie ihrer Netzgemeinschaft gern in knappen Outfits präsentiert. Auch auf der Geburtstagsparty von Sohnemann Damian (16) setzte sie ihr üppiges Dekolleté mit einem freizügigen Kleid in Szene. Der junge Schauspieler hält von so viel nackter Haut allerdings überhaupt nicht viel!

"Er ist in dem Alter, in dem alles, was seine Mutter tut, peinlich ist und er kann einfach nicht verstehen, warum sie ihre Reize nicht ein bisschen mehr verdecken kann", verriet ein Insider dem Magazin Heat. Mit ein Grund für Damians Abwehrhaltung seien die verspottenden Kommentare seiner Freunde. So würden sie sich teilweise über die heißen Bikinifotos von Hugh Grants (57) Ex lustig machen. Doch Liz schäme sich nicht für ihren Body. "Sie sagte ihm, es sei nichts falsch daran, dass eine Frau in ihrem Alter sexy ist", erzählte der Promi-Vertraute in dem Interview.

Damian ist der einzige Sohn der britischen Schauspielerin, sein Vater ist der Geschäftsmann Steve Bing. Das Paar ist längst getrennt und Liz auf ihren Ex nicht gut zu sprechen. Denn erst nach einem DNA-Test erkannte er seine Vaterschaft an.

Instagram / damianhurley1 Damian und Liz Hurley

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley im Bikini auf einer Liege

Instagram / elizabethhurley1 Damian und Liz Hurley

