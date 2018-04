Nur noch zehn Mädchen sind im Rennen um den Titel Germany's next Topmodel 2018 und, wie man seit 2006 weiß, kann es auch am Ende der 13. Staffel nur eine werden. Am Donnerstag wartet auf die Truppe das bisher wohl wichtigste Casting, denn wer das Werbegesicht der Rasierermarke "Venus" wird, schafft es in der Regel ins Finale. Doch egal, welches Girl überzeugen wird, die Promiflash-Leser haben eine klare Favoritin: Klaudia (21)!

Klaudia mit K liegt schon zum zweiten Mal an der Spitze und das deutlich vor ihrer Konkurrenz. Die 21-Jährige überzeugte insgesamt 1.114 der 4.450 Umfrageteilnehmer, erhielt also ein Viertel der Stimmen. In der Sendung sieht das bisher anders aus, denn die Berlinerin konnte noch keinen Kunden von sich begeistern. Dafür hat die Rothaarige Heidi Klum (44) auf ihrer Seite, die Chefjurorin hatte Klaudias "andere" Art und ihren Charakter gelobt.

Für Zoe, Sara (24), Jennifer (23) und Sally (17) ist eindeutig noch Luft nach oben. Das Quartett liegt im unteren Bereich der Beliebtheitsskala. Zoe und Sally haben diese Woche sicher gute Chancen, sich wieder auf die Show zu konzentrieren und sich von ihrer besseren Seite zu zeigen. Schließlich müssen die beiden auf BFF Victoria (19) verzichten, die in der vergangenen Woche die Show verlassen musste und ein wenig Unruhe unter den Teilnehmerinnen gestiftet hatte.



Hier die Ergebnisse im Überblick:

1. Klaudia: 1.114 Stimmen (25 Prozent)

2. Pia (22) : 797 Stimmen (17,9 Prozent)

3. Toni (18): 733 Stimmen (16,5 Prozent)

4. Trixi (18) : 571 Stimmen (12,8 Prozent)

5. Christina (21): 357 Stimmen (8 Prozent)

6. Julianna (20) : 283 Stimmen (6,4 Prozent)

7. Zoe: 249 Stimmen (5,6 Prozent)

8. Sara: 186 Stimmen (4,2 Prozent)

9. Jennifer: 95 Stimmen (2,1 Prozent)

10. Sally: 65 Stimmen (1,5 Prozent)

