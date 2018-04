Jedes Jahr staunen die Promis bei Let's Dance beim Blick auf die Waage aufs Neue: Durch das wochenlange und harte Training purzeln die Pfunde ohne Ende. Sogar bei Jessica Paszka (28), die bereits in der zweiten Show das Format verlassen musste, tat sich so einiges. Die intensiven Proben kosteten die Essenerin tatsächlich einige Rundungen. Wie geht Sportskanone Charlotte Würdig (39) damit um – trauert auch sie verlorener Muskelmasse hinterher?

Promiflash hat kurz nach der vergangenen Show bei der Kandidatin nachgehakt und die sieht einem möglichen Verlust einiger Muckis ganz entspannt entgegen: "Ehrlich gesagt habe ich da noch nichts von bemerkt. Ich bin ja relativ trainiert, deshalb bin ich da jetzt noch nicht so an meine Grenzen gekommen", erklärte sie im Interview. Die 39-Jährige ist ohne Frage in Topform, hielt sich schon vor "Let's Dance" mit Work-outs fit. Ob ihr Körper ein paar Muskeln einbüßen muss, ist der Zweifach-Mama relativ egal: "Ich muss gestehen: Ich achte da jetzt auch nicht so wirklich drauf. 'Let's Dance' nimmt so viel Zeit in Anspruch, da hat man gar keine Zeit, sich auf die Waage zu stellen."

Tja, einer, der das Problem nicht kennt, ist Jimi Blue Ochsenknecht (26)! Er nahm in den letzten Wochen nicht ab, sondern legte richtig zu! "Ich habe zugenommen, aber nur Muskeln. Ich wog 74,5 Kilogramm, als ich angefangen habe und nach zwei Wochen hatte ich dann 78,8 Kilogramm." Damit ihm nicht dasselbe Schicksal blüht wie seinen Mitstreiterinnen, gönnt Jimi sich zwischen den Trainingseinheiten regelmäßig Leckereien.

Florian Ebener/Getty Images Charlotte Würdig und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin

Instagram / charlottewuerdig Valentin Lusin und Charlotte Würdig beim "Let's Dance"-Training

