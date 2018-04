Schön geformt und definiert – so stellt sich Jessica Paszka (27) ihren Traumkörper vor. Bis vor Kurzem schwebte die Ex-Bachelorette noch gemeinsam mit Tanzprofi Robert Beitsch (26) über das Let's Dance-Parkett. Nach nur drei Wochen musste das Paar die Show allerdings schweren Herzens verlassen. Das intensive Training hat die 27-Jährige ein paar Rundungen gekostet, die sie jetzt schnellstmöglich zurückerobern möchte. Denn sie findet Kurven superschön. "Das muss ja auch alles schön in Shape sein – ne schöne Taille, ein schöner Po. Dann sieht es in meinen Augen letztendlich richtig sexy aus", verrät sie im Promiflash-Interview beim LEA Award.



