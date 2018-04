Erst Anfang des Monats veröffentlichte der Streaming-Dienst Netflix die Doku "True Stories". Tragischerweise zeigt sie die dunkelsten Stunden im Leben des Star-DJs Avicii, der am Freitag im Alter von nur 28 Jahren verstorben ist. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten hatte er sich entschieden, seine Bühnenkarriere an den Nagel zu hängen, um gegen ein schlimmes Burn-out zu kämpfen. Regisseur und Freund Levan Tsikurishvili folgte dem Ausnahmekünstler seit 2013 fast täglich mit der Kamera und war nach dessen Bühnenaus davon überzeugt: Mit seiner Entscheidung hat der bürgerliche Tim Bergling damals sein Leben gerettet!

Das verriet er dem Musikmagazin We Rave You Ende 2017. "Seine Entscheidung war schwer zu verstehen, während sich das alles vor meiner Kamera abspielte. [...] Ein paar Wochen später verstand ich erst wirklich, dass es eine der wichtigsten Entscheidungen seines Lebens gewesen war, die er für sich selbst treffen konnte. Es inspirierte mich, jemand zu beobachten, der sich traute, für sich selbst einzustehen und so eine große Entscheidung für seine Gesundheit zu treffen. Es machte mich stärker und erinnerte mich auch daran, wie wichtig es ist, immer an sich selbst zu glauben."

Warum der junge Künstler jetzt doch sein Leben verloren hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Fakt ist, dass der Musiker gegen gesundheitliche und mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Und das mit nur 28 Jahren – eine harte Aufgabe, der sich auch Levan bewusst gewesen ist: "Ich wollte einen brutal ehrlichen Film über Tim als Mensch und nicht nur über Avicii machen. Jeder kennt Avicii aber nur wenige kennen Tim. Ich denke, diese Doku zeigt wirklich, wie Tim kämpft und wie stark sein Charakter ist. Ein weltweiter Superstar-Künstler zu sein ist nicht so einfach, wie es auf Instagram aussieht."

WENN Star-DJ Avicii

Anzeige

Christopher Polk/Getty Images for MasterCard DJ Avicii in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Avicii, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de