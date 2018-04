Erst vor wenigen Tagen brachte Khloe Kardashian (33) ihr erstes Kind True Thompson zur Welt. Obwohl die Neu-Mama durch den Fremdgehskandal um Baby-Daddy Tristan Thompson (27) momentan mit allerlei Problemen zu kämpfen hat, versucht die Blondine, sich vor allem auf eines zu konzentrieren: die Erziehung ihrer kleinen Tochter. Ihr großes Vorbild ist dabei ihr verstorbener Vater Robert Kardashian Sr. (✝59). Schließlich hat der Anwalt immer versucht, ihr und ihren Geschwistern ein liebevolles Zuhause zu bieten. Mit diesen herzergreifenden Worten gedachte die Designerin jetzt ihrem Papa!

In ihrer Instagram-Story postete die Influencerin einen Schnappschuss, der sie als junges Mädchen im Arm ihres Dads zeigt – ein Foto, bei dem für die Unternehmerin noch immer ein bisschen Wehmut mitschwebt: Vor 15 Jahren verstarb ihr Vater an Speiseröhrenkrebs. Erst im Februar jährte sich sein Todestag. In liebevoller Erinnerung an ihren Papa versah die 33-Jährige die Aufnahme mit den Worten: "Diese Erziehungsmethode werde ich von meinem Dad übernehmen." In ihrer App verriet die Beauty, was genau sie damit meinte: "Eine Sache, die ich von meinem Vater übernehmen werde, ist seine bedingungslose Liebe für uns. Darum geht es doch in einer Familie."

Dass Familienzusammenhalt im Hause Kardashian-Jenner immer großgeschrieben wird, stellt der TV-Klan immer wieder klar! Auch nachdem bekannt wurde, dass Khloe von Tristan während ihrer Schwangerschaft betrogen wurde, waren ihre Schwestern Kim und Kourtney sofort zur Stelle – auf die beiden kann sie sich immer verlassen: "Es ist so beruhigend zu wissen, dass ich Schwestern habe, die ich alles fragen kann", schwärmte die frischgebackene Mama auf ihrer Website.

