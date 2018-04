Mit einer unglücklichen Handbewegung hatte die kleine Sophia Cordalis (2) ihrem Papa Lucas Cordalis (50) vor wenigen Tagen ganze vier Millimeter Hornhaut aus dem Auge gekratzt. Der Mann von Daniela Katzenberger (31) musste daraufhin direkt im Krankenhaus behandelt werden. Im Promiflash-Interview verriet er jetzt, wie sehr er unter seiner Verletzung gelitten hat: "Ich hatte nur eine Position, bei der es nicht wehgetan hat und das war so beknackt. Und das hat mich dann immer so schmerzhaft daran erinnert, dass dieses Auge nicht okay ist." Mittlerweile ist zum Glück alles wieder verheilt.



