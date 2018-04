In der aktuellen Staffel Germany's next Topmodel sorgte Zoe Saip bis zu ihrem Ausscheiden für den einen oder anderen Zickenkrieg. Aber war ihre bockig-fiese Art etwa nur gespielt? Wenn es nach Zoes guter Freundin Lara geht, ist die Wienerin privat nämlich so gar nicht wie im TV. Im Promiflash-Interview verrät sie: "Die Zoe ist ein sehr spontaner, ein sehr lustiger Mensch. Wenn es mir schlecht gehen würde, weiß ich, ich könnte immer auf sie zählen." Nach Dauerstress klingt das ja nicht gerade – ob sich Zoe in Zukunft wohl auch mal außerhalb ihres engsten Freundeskreises von ihrer zahmen Seite zeigen wird?



