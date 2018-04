Mark Forster (34) hat seine Feuerprobe als neuer Gastgeber von Sing meinen Song gemeistert! Nachdem er im vergangenen Jahr mit seinen Versionen der Lieder seiner Kollegen das Publikum begeistert hatte, löst er The BossHoss nun als Moderator der Sendung ab. Und so führte er auch durch den ersten Abend, bei dem sich alles um Revolverheld-Frontmann Johannes Strate (38) drehte. Doch wie hat sich Mark in seiner neuen Rolle geschlagen?

Eins wird in der zweistündigen Sendung auf jeden Fall klar: Mark hat sich im Vorfeld der Dreharbeiten offenbar viele Gedanken darüber gemacht, wie er dem Erfolgsformat seinen persönlichen Stempel aufdrücken kann. "Ich würde gerne eine neue Tradition einführen: Und zwar dass wir immer ein Selfie vor der Show machen", fordert er seine Kollegen vor dem ersten Auftritt der Staffel auf. Auch die berüchtigte Ukulele, mit der in den vergangenen Staffeln in jeder Episode der Song des Abends gekürt wurde, wird von dem neuen Gastgeber verbannt. "Ich hab die Ukulele abgesetzt. Ich bin ja bekannt als der Konfetti-Mann. Daher wird jetzt eine Konfetti-Kanone überreicht", erklärt er seinen Mitstreitern.

Doch so selbstbewusst Mark sich während des Tauschkonzerts auch präsentiert, vor seinem Debüt hatte er ganz schön Muffensausen. "Ich sag es ganz ehrlich, ich hab die letzten Wochen nicht besonders gut geschlafen. Ich freue mich, bin aber natürlich auch aufgeregt", schildert er sein Gefühlschaos. Doch was sagt ihr: Konnte Mark als Host überzeugen? Stimmt im Voting ab!

