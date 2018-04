Sie zeigt endlich ihren Babybauch! Oscar-Preisträgerin Rachel Weisz (48) und James-Bond-Darsteller Daniel Craig (50) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Mit dieser Nachricht überraschte das Schauspieler-Paar vergangene Woche seine Fans, denn bis dato war von einem Bäuchlein bei der 48-Jährigen nichts zu sehen gewesen. Geschickt hatte sie in der Öffentlichkeit ihre Körpermitte verhüllt. Doch die Zeit des Versteckspiels ist vorbei – nun präsentierte Rachel endlich ganz offen ihre wachsende Kugel!

In einem romantisch-verspielten, roten Kleid mit Puffärmeln und weißen Punkten gab die Schauspielerin ihr Babybauch-Debüt. Ihre Murmel setzte die "Liebe zwischen den Meeren"-Darstellerin mit einem Gürtel gekonnt in Szene. In diesem Frühlings-Outfit war die Brünette in New York unterwegs. Ihr Mann Daniel war während des Spaziergangs offenbar nicht bei ihr – denn auf den Paparazzi-Fotos ist der Bald-Zweifach-Papa nicht zu sehen.

Beide Stars haben bereits ein Kind aus einer früheren Beziehung: Rachel hat mit ihrem Ex-Mann Darren Aronofsky (49) einen gemeinsamen Sohn, der 2006 geboren wurde. Daniel hat eine Tochter aus seiner früheren Ehe mit Fiona Loudon. Sein Spross wurde 1992 geboren.

Splash News Rachel Weisz, Schauspielerin

Dimitrios Kambouris/Getty Images Rachel Weisz und Daniel Craig

Flynet - Splash News Rachel Weisz bei der Premire von "The Mercy" in London

