Es war der Let's Dance-Schock dieser Woche: Publikumsliebling und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht (26) kann aufgrund eines Mittelfußbruches nicht weiter über das RTL-Parkett fegen. Das Show-Aus nimmt allerdings nicht nur den Hobby-Koch, sondern auch seinen Tanzcoach Renata Lusin (30) ziemlich mit. Nichtsdestotrotz könnte die Siegestrophäe bald ein Lusin in den Händen halten. Schließlich tanzt auch Renatas Ehemann Valentin (31) in diesem Jahr als Profi mit – und der gibt jetzt doppelt Gas.

Er kämpft für zwei! Obwohl seine Liebste noch an dem Show-Aus zu knabbern hat, kann Valentin ihr nicht pausenlos Trost spenden. Der Grund: Er ist gemeinsam mit Promikandidatin Charlotte Würdig (39) noch im Rennen um den begehrten "Dancing Star 2018"-Titel – und dafür wird jede freie Minute zum Trainieren genutzt, wie seine Instagramstory zeigt. Aber kein Wunder, schließlich hat der russischstämmige Tanzsporttrainer nun eine noch größere Motivation "Let's Dance" zu gewinnen: Auf der einen Seite für sich und Charlotte, auf der anderen Seite für seine Ehefrau und den verletzen Jimi. Und wer weiß, vielleicht kann der gewonnene Pokal Renatas bittere Tränen am Ende ein bisschen trocken.

Für Valentin und Renata ist es die erste Staffel, an der sie als Coaches teilnehmen. Anlaufschwierigkeiten, sich in dem eingespielten "Let's Dance"-Team zurechtzufinden, hatten die Newcomer allerdings keine, im Gegenteil: "Mit Valentin und Renata haben wir zwei super Profis dazubekommen. Ich kenne die zwei schon seit meiner Kindheit und sie haben sich wirklich sehr, sehr schnell integriert", schwärmt Tanzprofi Kathrin Menzinger (29) im Promiflash-Interview. Ob Valentin mit Charlotte den "alten Showhasen" am Ende sogar davon tanzt und sich die Siegertrophäe schnappt? Das erfahren die Zuschauer immer freitags um 20:15 Uhr bei "Let's Dance".

Instagram / valentinlusin Valentin und Renata Lusin, Tanzprofis

Instagram / valentinlusin Valentin Lusin und Charlotte Würdig beim "Let's Dance"-Training

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger, "Let's Dance"-Tranzcoach

