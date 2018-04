Nicht nur die Jury-Punkte und Anruferstimmen, auch die Herzen fliegen Jimi Blue Ochsenknecht (26) nur so zu. Der Musiker fegt in diesem Jahr mit Tanzprofi Renata Lusin (30) übers Let's Dance-Parkett. Von Show zu Show mausert sich der Schauspieler nicht nur zum Publikumsliebling, sondern auch zum heißen Favoriten des RTL-Formats. Aber wie kommt es zum Jimi-Hype? Promiflash fragt beim Sympathieträger nach.

Wenn der passionierte Koch die Bühne betritt, tobt das Publikum. Woran das liegt, das kann Jimi selbst gar nicht wirklich sagen: "Boah, ich habe echt keine Ahnung! Ich habe Spaß beim Tanzen, lache gerne. Es ist immer schwierig, das selbst zu beschreiben." Dafür liefert sein Tanzcoach Renata eine Erklärung: "Jimi ist einfach authentisch und megasympathisch. Außerdem ist er total gut erzogen. Er ist einfach ein richtiger Gentleman und zudem sehr intelligent, wow", schwärmt die Ehefrau von Profitänzer Valentin (31) gegenüber Promiflash. Allerdings ist es nicht nur seine Art, die überzeugt. Auch mit seinem Tanztalent kann der Hundeliebhaber punkten.

Ein weiter Grund für die Jimi-Mania könnte seine aufgeschlossene und lockere Art sein. Woche für Woche kann sich Promiflash live vor Ort davon überzeugen, dass der Sohn von Natascha (53) und Uwe (62) Everybody's Darling ist. Während sich einige seiner Kollegen in den Werbepausen im Backstagebereich zurückziehen, tigert der Wahlberliner durchs Studio: Ein Schwätzchen mit den Produktionsmitarbeitern hier, ein Tänzchen mit Jorge Gonzalez (50) dort oder kleine Albereien mit seinen Mitstreitern – Jimi ist immer mittendrin im Geschehen. Keine Wunder also, dass der Sänger in diesem Jahr zu den absoluten Lieblingen der Staffel zählt. Oder was meint ihr? Stimmt ab!

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Jury mit Jimi Blue Ochsenknecht

Andreas Rentz/Getty Images Renata Lusin und Jimi Blue Ochsenknecht bei "Let's Dance"

Andreas Rentz / Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht bei "Let's Dance"

