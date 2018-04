Was für eine Aufregung im Let's Dance-Studio! In den vergangenen Stunden sorgten nicht nur die Performances der verbliebenen neun Kandidaten für Schnappatmung: Profitänzerin Oana Nechiti (30) hatte sich beim Opening so schwer verletzt, dass sie nicht mit ihrem Schützling Bela Klentze (29) performen konnte. Das schützte die übrigen Promis aber nicht vor einem Exit: Und so musste Charlotte Würdig (39) den TV-Wettbewerb verlassen!

Eigentlich hatte Charlotte von der Jury eine recht solide Bewertung für ihre Rumba zu "I Only Want To Be With You" von Vonda Shepard bekommen. Mit 22 Punkten landete sie laut Experteneinschätzung immerhin im Mittelfeld der verbliebenen Kandidaten. Das Publikum sah das allerdings etwas anders: Die Moderatorin erhielt die wenigsten Zuschauerstimmen und muss "Let’s Dance" daher verlassen.

Auch für Oana endete der Abend in einer herben Enttäuschung: Gegen 22:45 Uhr stand fest, dass die beliebte Profitänzerin nicht in der Verfassung war, ihre Samba mit Bela zu performen. Und so musste der Soapdarsteller kurzerhand mit Marta Arndt (28) über das Parkett fegen. Für diese Professionalität erhielt er nicht nur tosenden Applaus vom anwesenden Studiopublikum, sondern auch Anerkennung von der Jury. Mit wem er in der nächsten Woche trainieren wird, steht noch nicht fest.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Charlotte Würdig und Valentin Lusin in der "Let's Dance"-Kennenlernshow

Florian Ebener/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei der 3. "Let's Dance"-Show 2018

Andreas Rentz/Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti in der 2. Folge von "Let's Dance"

