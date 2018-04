In wenigen Monaten ist es so weit: Im April haben Ex-Bachelor-Babe Denise und Berlin - Tag & Nacht-Star Pascal Kappés die freudige News offiziell verkündet: Sie werden zum allerersten Mal Eltern. Die Vorfreude auf ihr Baby ist grenzenlos. Allerdings hat die Berlinerin – wie wohl jede werdende Mutter – auch mit Ängsten zu kämpfen. Welche das sind, das hat die einstige Kuppelshow-Kandidatin Promiflash jetzt verraten.

In ihren Flitterwochen auf Mallorca trifft Promiflash die verliebten Baldeltern, die aus dem Strahlen kaum herauskommen. Schon Mitte Oktober werden die TV-Stars eine richtig kleine Familie sein. Doch der Gedanke an die bevorstehende Entbindung geht auch an Denise nicht spurlos vorbei: "Ich glaube, dass die Geburt schon der Punkt ist, vor dem die Frau am allermeisten Angst hat und deshalb versuche ich, da noch gar nicht dran zu denken."

Statt sich mit dem baldigen Gebären zu beschäftigen, macht dem Tattoo-Fan die Zeit danach größeres Kopfzerbrechen: "Meine Ängste liegen eher darin, ob man das alles schafft und ob man alles richtig macht. Mich beschäftigen Fragen wie, was mache ich, wenn das Baby nicht aufhört zu schreien." Doch ihre Sorgen sind unbegründet, denn Denise weiß, wenn sie mal ratlos und überfordert ist, dann habe sie die Unterstützung ihrer Mama sicher.

