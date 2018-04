Wenn das mal nicht beflügelt! Vor wenigen Stunden hat DSDS-Kandidatin Janina El Arguioui (30) einen romantischen Heiratsantrag bekommen. In den Proben zur dritten Liveshow des erfolgreichen Castingformates ging ihr Freund Christian vor allen Anwesenden auf die Knie. Natürlich beantwortete die Powerfrau die Frage aller Fragen mit einem deutlichen Ja. Doch Janina konnte kurz nach dem Antrag noch nicht so ganz glauben, was da passierte.

"Ich bin total glücklich gerade", stotterte eine noch leicht perplexe Bald-Gattin in einem Facebook-Video der offiziellen DSDS-Seite. Dem sonst so gesprächigen Stimmwunder fehlten in diesem Augenblick offenbar die Worte. "Natürlich habe ich damit nicht gerechnet und ich wusste nicht, dass du so viel Mut hast, so etwas zu machen", gestand sie ihrem Christian im kurzen Clip.

Janinas baldiger Ehemann habe wohl den Moment schon länger geplant. "Schon als sie beim Recall in Südafrika war, kam der Gedanke auf: Wenn sie es in die Top Ten schafft, dann würde ich ihr gerne den Antrag auf der großen DSDS-Bühne machen", erzählte er der Bild. Hättet ihr gedacht, dass Janina nach dem Antrag die Worte fehlen? Stimmt ab!

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui (r.) und ihr Freund Christian

